De twee Nederlandse frietbakkers die dinsdag in een door een raket getroffen restaurant in het Oekraïense Kramatorsk zaten, zullen woensdag geen friet bakken. Ze gaan in de middag in overleg over wat het plan gaat worden voor de komende dagen. De inschatting is nu dat ze terug naar Nederland zullen komen. De twee hebben „een paar sneetjes links en rechts” opgelopen bij de dodelijke Russische raketaanval.