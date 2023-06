Er is mogelijk voor meer dan 200 miljard dollar (182,7 miljard euro) uit de covid-hulpprogramma’s van de Amerikaanse overheid gestolen. Dat staat in een dinsdag gepubliceerd rapport van de inspecteur-generaal van de Small Business Administration (SBA). De fraude zou mede mogelijk zijn geweest doordat de SBA zo’n haast had met het verstrekken van financiële hulp, dat het de controlemechanismen versoepelde.