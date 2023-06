Bonden en werkgevers gehandicaptenzorg bereiken overeenstemming

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor de gehandicaptenzorg. De circa 200.000 werknemers in de gehandicaptenzorg krijgen een extra loonsverhoging van 6 procent dit jaar en nog eens 4 procent in 2024. Dat geld komt bovenop de ruim 3,2 procent die in de huidige cao is afgesproken, melden de bonden NU1, FNV en CNV en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Ook wordt de minimale reiskostenvergoeding verdubbeld van 8 naar 16 cent per kilometer en krijgen vaste medewerkers voortaan voorrang bij inroostering.