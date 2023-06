Een Kamermeerderheid stelt het kabinet harde deadlines om verbeteringen in de jeugdzorg door te voeren. In juli volgend jaar moet de verplichting tot regionale en landelijke inkoop van (hoog) specialistische zorg wettelijk van kracht zijn, willen zowel coalitie als oppositie. Het gaat om bijvoorbeeld de zorg voor kinderen met suïcidale gedachten, zware depressie of een ernstige eetstoornis.