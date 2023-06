Femke Merel van Kooten is in elk geval het komende jaar voorzitter van NU’91, een beroepsorganisatie voor mensen die in de zorg werken. Het voormalige Tweede Kamerlid is de tijdelijke opvolger van Stella Salden. Die werd vorige week weggestuurd door de ledenraad van de bond na klachten over een angstcultuur. Volgens NU’91 wilde Salden niet meewerken aan een onderzoek naar de klachten.