In het Limburgse dorp Grevenbicht zijn dinsdagmiddag zeker veertig woningen en een restaurant ontruimd vanwege een gaslek. Dat heeft de brandweer laten weten. De brandweer sloeg groot alarm en liet op advies van netbeheerder Enexis alles in een straal van 70 meter rond het lek ontruimen. De bewoners worden evenals de bezoekers van het restaurant in een horecagelegenheid op veilige afstand opgevangen.