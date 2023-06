Bij werkzaamheden aan de Pootstraat in Delft is dinsdagmiddag een man om het leven gekomen. Het gaat om een werknemer van het bedrijf dat bezig was met werkzaamheden aan de straat in het centrum van de Zuid-Hollandse stad. Omdat het gaat om een bedrijfsongeval is het onderzoek overgedragen aan de Arbeidsinspectie, laat de politie weten.