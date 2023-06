Aanvragen voor organiseren Keti Koti Tafels ‘enorm’ toegenomen

Stichting Keti Koti Tafel ziet dit jaar „een enorme toename” in het aantal aanvragen om een Keti Koti Tafel te organiseren. Dat meldt een woordvoerster van de stichting aan het ANP. „Vorig jaar waren er twaalf tafels en nu, alleen al in de maanden mei, juni en juli hebben we er 25 op de agenda staan.” Op 1 juli, met Keti Koti, wordt de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd. Dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat er definitief een einde kwam aan slavernij onder Nederlands bewind.