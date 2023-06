Er rijden voorlopig geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen. ProRail meldt dat „uit veiligheidsoverwegingen” geen treinen over de spoorbrug bij Nijmegen mogen rijden. De spoorbeheerder heeft dat dinsdagmiddag besloten na een inspectie. Volgens een woordvoerder van ProRail is er bij de inspectie een defect aan het spoor op de brug ontdekt. Met de brug zelf is niets mis, zegt hij.