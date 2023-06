Het idee van een nationale coronaherdenking is van de baan. In plaats daarvan zal worden stilgestaan bij de coronaperiode in een rondreizende expositie, schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Vorig jaar zou er een nationale herdenking zijn, maar deze ging niet door vanwege oplopende coronabesmettingen.