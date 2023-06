Jan Anthonie Bruijn (VVD) is opnieuw gekozen tot voorzitter van de Eerste Kamer. De liberaal won het in een stemming op dinsdag van PvdA’er Mei Li Vos. Bruijn was ook de afgelopen vier jaar senaatsvoorzitter, maar kwam de afgelopen weken in het nieuws vanwege vermeend vervelend gedrag richting ambtenaren.