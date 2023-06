De zussen van de vorig jaar gedode 9-jarige Gino zijn blij, maar ook in spanning na het oppakken van een tweede verdachte in deze zaak. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte dinsdag bekend iemand aangehouden te hebben op verdenking van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Gino. Advocaat Phil Boonen van de zussen zei dinsdag dat de vrouwen al langer het gevoel hadden dat een tweede persoon betrokken was.