Klanten van ABN AMRO krijgen vanaf augustus 1,25 procent rente over hun spaargeld. Dat is een kwart procentpunt meer dan nu het geval is. Het is al de derde renteverhoging van de bank in korte tijd. In mei en juni ging de rente ook steeds met een kwart procentpunt omhoog. De rente geldt voor alle tegoeden tot 1 miljoen euro.