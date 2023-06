De zaak tegen de pakketbezorger die in november 2020 een 42-jarige man in Wijchen doodreed en daarvoor in hoger beroep is veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging, moet opnieuw worden behandeld, omdat de pleitnota van de advocaat is zoekgeraakt bij het hof in Arnhem. Dat adviseert de advocaat-generaal (AG) dinsdag aan de Hoge Raad. De AG noemt het zoekraken van de pleitnota een onherstelbaar verzuim.