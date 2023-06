PvdA en GroenLinks willen harde garanties verbeteringen jeugdzorg

PvdA en GroenLinks willen in het debat van dinsdag harde garanties afdwingen over verbeteringen in de jeugdzorg. Via versnelde wet- en regelgeving willen beide fracties dat gemeenten worden verplicht om (hoog) specialistische jeugdzorg regionaal of landelijk in te kopen. Daarbij kan worden gedacht aan hulp aan jongeren met eetstoornissen. Ook moet een einde worden gemaakt aan de excessieve winstuitkering en andere negatieve gevolgen van marktwerking in de jeugdzorg.