Techinvesteerder Prosus grote winnaar op voorzichtig Damrak

Prosus was dinsdag de grote winnaar onder de hoofdfondsen op het Damrak. De techinvesteerder maakte zijn definitieve jaarcijfers bekend en bevestigde dat de jaarwinst flink is gedaald door een lagere bijdrage van zijn belang in het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent. Beleggers waren echter verheugd op de plannen van het bedrijf om de complexe eigendomsstructuur met het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers te vereenvoudigen. Het aandeel werd dik 6 procent hoger gezet.