Twee mannen van 32 en 37 jaar zijn dinsdagochtend opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Söner Yetkin in Tilburg in 2016. De 37-jarige man is aangehouden in de penitentiaire inrichting in Veenhuizen, de andere man is gearresteerd in Tilburg. Beide mannen zitten in beperkingen in de cel, aldus de politie.