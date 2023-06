Prosus op kop in positieve AEX, NN Group verder omhoog

Prosus was dinsdag veruit de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die ook een herstel liet zien. De techinvesteerder maakte zijn definitieve jaarcijfers bekend en bevestigde dat de winst in het boekjaar dat liep tot en met maart is gedaald. Dat kwam met name door een lagere winstbijdrage van zijn belang in het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent. Beleggers reageerden echter positief op de aankondiging van het bedrijf om de complexe eigendomsstructuur met moederbedrijf Naspers te vereenvoudigen. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van dik 8 procent.