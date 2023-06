In Den Haag wordt woensdagavond een stille tocht gehouden voor de supermarktmedewerkster die een week geleden werd doodgestoken. De tocht wordt georganiseerd vanuit Very Italian Pizza, waar de 36-jarige vrouw eerder voor heeft gewerkt. Vanuit de gemeente zal in ieder geval wethouder Arjen Kapteijns aanwezig zijn, meldt een woordvoerder.