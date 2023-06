Poetin: pogingen tot onrust in Rusland zijn gedoemd te mislukken

De Russische president Vladimir Poetin heeft in zijn eerste televisietoespraak na de opstand van de Wagner Groep gewaarschuwd dat alle pogingen tot onrust of chantage in Rusland „gedoemd zijn te mislukken”. Volgens Poetin hadden Oekraïne en het Westen graag gezien dat de Russen elkaar zouden uitmoorden, maar hij zou zaterdag het bevel hebben gegeven om bloedvergieten te voorkomen. De Russische president dankte ook Wagnermilitairen die de escalatie hadden afgewend.