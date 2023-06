Het gaat er om spannen of asielzoekers straks meer dan 24 weken per jaar mogen werken. Een motie van coalitiepartij D66 krijgt in ieder geval de steun van coalitiegenoot ChristenUnie en een groot aantal oppositiepartijen. Opgeteld is D66 in ieder geval verzekerd van 71 van de 76 benodigde voorstemmen. VVD en CDA stemmen volgende week tegen. Met een aantal andere tegenstanders komen zij uit op 73 stemmen.