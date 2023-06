Het Openbaar Ministerie heeft maandag in de rechtbank in Maastricht zeven jaar gevangenisstraf geëist tegen een 43-jarige Iraanse asielzoeker. De man bekende op 27 januari vorig jaar hete olie te hebben gegooid naar twee medewerksters van het asielzoekerscentrum in Sweikhuizen. De slachtoffers raakten daardoor voor hun leven lang verminkt.