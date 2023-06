Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is ervan geschrokken dat Nederland in een jaar tijd zestien plekken is gedaald op de ranglijst voor kinderrechten. „Tegelijk ben ik niet helemaal verrast, want ik weet dat we op een heel aantal onderwerpen die kinderen en jongeren aangaan op dit moment onder niveau presteren”, geeft hij toe.