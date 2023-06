Ruim 80 ernstig verwaarloosde dieren meegenomen bij hobbyboer

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft ruim tachtig kippen, duiven en konijnen in bewaring genomen bij een hobbyboer in de Limburgse gemeente Peel en Maas. De dieren zaten in twee loodsen in ernstig vervuilde kooien van draadgaas, maakte de inspectie maandag bekend. Volgens de inspectie waren de dieren verzwakt. Ook hadden ze geen of alleen vuil drinkwater. De eigenaar deed afstand van de dieren waardoor ze snel herplaatst kunnen worden. Alle kosten worden op de oude hobbyboer verhaald.