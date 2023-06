De Russische roebel is maandag ten opzichte van de dollar gezakt naar het laagste punt sinds het begin van de Russische oorlog in Oekraïne. Na de couppoging van Wagnerchef Jevgeni Prigozjin daalde de roebel tot 3 procent ten opzichte van de Amerikaanse munteenheid, al werd dat verlies later weer wat ingelopen. Voor één dollar krijg je meer dan 85 roebels.