Jeugdzorg Nederland: positie kwetsbare kinderen onder druk

Branchevereniging Jeugdzorg Nederland zegt „helaas” niet verbaasd te zijn dat Nederland is gedaald op de KidsRights Index. In een maandag verschenen rapport staat dat Nederland nu twintigste staat op de ranglijst, een daling van zestien plaatsen. „We geven al langer aan dat de positie van kwetsbare kinderen in Nederland onder druk staat”, reageert een woordvoerder van Jeugdzorg Nederland. „Dat komt onder andere door het ontbreken van beschikbare hulp.”