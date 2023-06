De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken zegt in tv-interviews dat de muiterij van de Wagner Groep „scheuren” laat zien in de autoriteit van het Kremlin. „Het was een directe uitdaging voor het gezag van Poetin”, aldus Blinken. Onder leiding van Jevgeni Prigozjin, de baas van de Wagner Groep, trok het huurlingenleger naar Moskou tot ze zich op het laatste moment terugtrokken.