Onderzoekers: ook Groningen verdiende veel geld aan slavenhandel

Ook de stad Groningen heeft veel geld verdiend aan de handel in tot slaaf gemaakten en aan de handelswaar uit koloniën. Inwoners werden rijk in Azië en het Amerikaanse continent, en gebruikten dat nieuwe vermogen om hun positie te verbeteren. Dat concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het Groninger Museum. Zij hebben in opdracht van de gemeente Groningen het slavernijverleden van de stad bestudeerd.