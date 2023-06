Russische leiders beklemtonen dat ze Poetin steunen

De voorzitters van beide Kamers van het Russische parlement hebben nadrukkelijk hun steun uitgesproken voor president Vladimir Poetin. Poetin had in een toespraak opgeroepen tot eenheid na de muiterij van paramilitairen onder leiding van Jevgeni Prigozjin in het zuiden van het land. Er zijn gevechten gemeld in twee regio’s. Poetins voorganger ex-president Dmitri Medvedev heeft ook tot steun aan Poetin opgeroepen, net als patriarch Kirill, het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk.