Klimaatactivisten voeren actie in Velsen in omgeving Tata Steel

Klimaatactivisten zijn zaterdag begonnen aan een optocht in de buurt van Tata Steel in Velsen. De politie is zaterdag zichtbaar aanwezig in de omgeving. Hoe de demonstratie er precies uit gaat zien, wilde Greenpeace eerder nog niet vertellen. Maar de burgemeester heeft een noodverordening afgekondigd voor het terrein van Tata Steel, omdat de activisten dat mogelijk willen betreden. De noodverordening geldt vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur tot maandagochtend 07.00 uur.