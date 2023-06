De opstand van de huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin in het zuiden van Rusland is „slechts een begin” van binnenlandse strijd in Rusland, volgens een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, Mychailo Podolyak. Podolyak stelt dat „de elites in Rusland duidelijk diep verdeeld zijn”. Ze kunnen het volgens hem niet meer bijleggen en er zou meer interne strijd in Rusland aankomen.