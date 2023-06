Cryptoplatform Binance mag geen diensten meer aanbieden in België die met digitale munten te maken hebben. Dat heeft de Belgische financiële toezichthouder FMSA bepaald omdat Binance zonder vergunning actief was in België. Belgische klanten van Binance moeten hun cryptomunten terugkrijgen of Binance moet ze helpen die munten over te dragen aan een platform dat wel legaal is.