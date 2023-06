Eenzaamheid is Gods uitnodiging

Het is 1957. De zendelinge Elisabeth Elliot (1926-2015) reist met het vliegtuig. Het is nacht. Alle passagiers lijken te slapen, maar Elisabeth kan de slaap niet vatten. Naast haar gaat een vrouw verzitten, ze zoekt iets in haar handtas wat ze niet vinden kan en leunt daarna weer achterover. De man naast haar verroert zich. Geen van beiden zegt iets, maar dan is er een klikje, een helder vlammetje en de man buigt zich opzij om de sigaret van de vrouw aan te steken. Heel even ziet Elisabeth de contouren van zijn hand, de knokkels, vingers, haartjes daarop.