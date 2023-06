Nazaten krijgen veel invloed op miljoenenfonds slavernijverleden

De belangenorganisaties die nazaten van tot slaaf gemaakten vertegenwoordigen krijgen veel invloed op de besteding van het miljoenenfonds om het slavernijverleden te verwerken en herdenken. Het kabinet gaat het komende jaar praten en onderhandelen met belangenclubs in Nederland, Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk over hoe deze geldpot van 200 miljoen euro wordt uitgegeven. Dat melden minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en zeven andere kabinetsleden in een brief aan de Tweede Kamer.