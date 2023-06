De banken ABN AMRO, ING en Rabobank waren bereid tot 2030 3,5 miljard tot 4 miljard euro aan extra financiering voor boeren beschikbaar te stellen. Dat staat in het concept van het landbouwakkoord dat vrijdag werd vrijgegeven door het kabinet. Eerder deze week klapten de gesprekken over dat landbouwakkoord omdat landbouworganisatie LTO te weinig vertrouwen had in het kabinet.