Wageningen: boer kan stikstofdaling halen bij kwart minder vee

Als de veestapel met ongeveer een kwart wordt ingekrompen, zouden boeren erin kunnen slagen om hun stikstofuitstoot terug te dringen naar het niveau dat de overheid van ze vraagt. Daarvoor is het wel nodig om ook andere maatregelen te nemen, maar boeren hebben waarschijnlijk niet veel ruimte om flexibel of kieskeurig te zijn. Dat concluderen onderzoekers van de universiteit in Wageningen. Zij hebben de maatregelen in de inmiddels geklapte onderhandelingen over het landbouwakkoord doorberekend op verzoek van het ministerie van Landbouw.