Als het kabinet het onderling eens is over de aanpak van migratie, waaronder asielmigratie, helpt dat bij de lopende onderhandelingen met een gemeente over een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. Dat zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) na afloop van de ministerraad. Het tweede centrum moet het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel ontlasten.