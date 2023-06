Rutte: alleen bij ‘perfect storm’ beetje gas uit Groningen nodig

Alleen bij een „perfect storm” is het nodig om het Groningenveld weer op het waakvlamniveau te zetten omdat een klein beetje gas nodig is, zegt premier Mark Rutte in zijn wekelijkse persconferentie. Vrijdag kondigde het kabinet officieel aan dat de gaskraan vanaf 1 oktober dicht gaat. Alleen bij een zeer strenge winter én problemen met de gasbergingen moet er wat gewonnen worden. Dan „kan je niet helemaal zonder Groningen. Dan zal je toch wel iets moeten pompen.”