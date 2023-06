Provincie Groningen: deur voor gaswinning nog steeds op een kier

De provincie Groningen had naast het definitief stoppen met de gaswinning in Groningen ook graag gezien dat de gasputten die nog open kunnen in geval van nood, ook gesloten zouden worden. „De deur staat nog steeds op een kier. Stoppen met de gaswinning is prima, maar dat gebeurt nu onder voorwaarden. Wij willen die voorwaarden niet.” Dat zegt Tjeerd van Dekken, gedeputeerde namens de Partij van de Arbeid in de provincie Groningen naar aanleiding van het kabinetsbesluit om per 1 oktober de gaswinning in Groningen te beëindigen.