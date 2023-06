Een dag nadat onderwijsminister Dennis Wiersma is afgetreden vanwege meldingen van grensoverschrijdend gedrag, zeggen zijn collega’s in het kabinet dat zij alert zijn op sociale veiligheid en ook hun eigen rol daarin. Meerdere bewindslieden zeggen dat ze onder hoge druk staan. Het is volgens hen belangrijk om onderling en met ambtenaren te praten over die hoge druk.