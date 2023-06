Van der Burg deelt kritiek over slechte crisisnoodopvang

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) deelt de kritiek van het Rode Kruis over de slechte omstandigheden in de crisisnoodopvang voor asielzoekers. „Op een aantal plekken kan de zorg niet worden geleverd die je eigenlijk wel zou moeten leveren. Tegelijkertijd ben ik blij dat we die crisisopvang hebben in Nederland. Het alternatief zou zijn dat mensen in het gras slapen en dat willen we niet”, zei Van der Burg voor het begin van de ministerraad.