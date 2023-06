De drie partijen die met de BoerBurgerBeweging (BBB) onderhandelden over een coalitie in Noord-Brabant hebben geen vertrouwen meer in samenwerking met die partij. De fractievoorzitters van de VVD, GroenLinks en PvdA zeiden dat de nieuwe punten die de BBB vorige week donderdag opeens inbracht voor het coalitieakkoord te veel waren.