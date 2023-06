Schoolbesturen VO Brabant huren geen docenten meer in

Het Voortgezet Onderwijs (VO) in Noord-Brabant wil voortaan geen docenten meer inhuren via uitzendbureaus. Directeur Martin van den Berg van het Christiaan Huygens College in Eindhoven heeft dit mede namens de meer dan dertig Brabantse schoolbesturen in het VO in een brief aan uitzendbureaus voor onderwijsmedewerkers laten weten. De Brabantse VO-scholen hopen dat dit besluit ook door VO-scholen elders in Nederland wordt overgenomen. „Dit gaat over de toekomst van ons onderwijs.”