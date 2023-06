De baas van het huurlingenleger Wagner zegt dat de Oekraïense krijgsmacht de Russen terugdringt bij Zaporizja en Cherson. „We baden in het bloed”, zegt Jevgeni Prigozjin in een filmpje dat hij via Telegram heeft verspreid. Hij zegt dat de Russische politieke en militaire top het Russische volk „ten diepste misleidt”. Zij stellen juist dat Oekraïne het moeilijk heeft met het voorjaarsoffensief.