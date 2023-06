Het streefbedrag van 200.000 euro van de inzamelingsactie op de site van het KWF om het vernielde monument voor mensen die aan kanker zijn overleden in Dronten te herstellen is binnen. Dat laat initiatiefnemer Norbert Dikkeboom weten. „Het is geweldig nieuws dat dit binnen 2,5 dag gerealiseerd is. Ik sta helemaal paf.”