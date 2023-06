PvdA-senator Mei-Li Vos doet een gooi naar de voorzittershamer van de Eerste Kamer. „Ik wil graag uw voorzitter zijn”, schrijft ze in een brief aan medesenatoren. Vos zal het opnemen tegen VVD’er Jan Anthonie Bruijn, die in opspraak kwam vanwege zijn gedrag, maar van zijn eigen partij (VVD) en de grootste fractie BBB steun lijkt te krijgen.