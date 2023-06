Rijkswaterstaat heeft vrijdag sensoren aan boeien in de Hollandsche IJssel en de Lek vastgemaakt om het zoutgehalte in het water te meten. De waterbeheerder wil in de gaten houden hoe ver zoutwater vanuit zee de rivieren binnendringt, zodat tijdig maatregelen tegen verzilting genomen kunnen worden, zegt wateradviseur Pieter Beeldman.