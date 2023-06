Greenpeace is vrijdagochtend begonnen met de opbouw van een tentenkamp in beeldenpark Een Zee van Staal, in de buurt van Tata Steel. De organisatie verwacht dat uiteindelijk enkele honderden activisten zullen aansluiten om te overnachten in het park in Wijk aan Zee. Zaterdag voeren ze actie bij de staalfabriek.