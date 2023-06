De Duitse doe-het-zelfketen Hornbach heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van het koude en natte voorjaar, waardoor minder in de tuin werd gewerkt. Volgens Hornbach stond de verkoop bij de start van het tuinseizoen in maart en april onder druk, maar trok die wel weer aan in mei. Ondertussen bouwt Hornbach zijn marktaandeel in Nederland verder uit.