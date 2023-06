Presidentsdochter stal 52 miljoen van Angola via Nederlandse firma

Isabel dos Santos, de steenrijke dochter van de ex-president van Angola, heeft ruim 52 miljoen euro gestolen van het Afrikaanse land via haar Nederlandse bedrijf. Dat concludeert de ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Zij deed dit in 2017 door te sjoemelen met de datering van documenten waarin gigantische dividendbetalingen werden goedgekeurd. Daardoor leek ze die winstuitkeringen te hebben goedgekeurd toen ze nog topvrouw was van het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol, terwijl ze in werkelijkheid al ontslagen was op het moment dat ze haar handtekening zette.